Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time feirer én million solgte eksemplarer og kunngjør fysisk utgave og gratis DLC

HQ Det muntre rollespillet Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time feirer sin første salgsmilepæl siden utgivelsen 19. mai. Den Level-5-utviklede tittelen har solgt mer enn 1,2 millioner eksemplarer, utelukkende digitalt. Denne suksessen har imidlertid oppmuntret studioet og utgiveren til også å glede fans av boksformatet, og en fysisk versjon av spillet er annonsert for utgivelse i Japan den 7. august. Og for de 1,2 millioner brukerne som allerede eier spillet, vil en fotomodus bli lagt til senere i juli, inkludert en funksjon der figurene kan posere, i tillegg til annet innhold som kommer som en del av den gratis DLC-en "Update the World".Denne DLC-en vil blantannet forvandle spillet til et roguelite-eventyr i en åpen verden, ifølge Nintendo Life. Forresten, hvis du begynte å spille på Nintendo Switch 1 og nå vil fortsette på din nye Nintendo Switch 2, finnes det en oppdatering for det, selv om du må betale en liten avgift. Har du spilt Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ennå?