Fantasy vs Sci-Fi: Hvilken sjanger passer best til rollespill?

Buer eller blastere? Sverd eller lyssabel? Et en gang så stort land på randen av sammenbrudd eller en galakse i krig? Sci-fi eller fantasy? Dette er spørsmål som har forvirret de fleste i flere tiår, og uansett hvilken leir du har valgt, er det sannsynlig at du holder deg til den. Men når det gjelder spill, hvilket bakteppe kan gi oss den beste RPG-opplevelsen?

Grunnen til at jeg velger å stille dette spørsmålet nå, er at vi står foran utgivelsen av Starfield, et spill som inntil for et par uker siden ville vært det eneste rollespillet noen hadde tenkt på en stund. Så kommer Baldur's Gate III, et svært etterlengtet spill, men som dukket ut av veien for Starfield for å få en tidligere lanseringsdato. For et markedsføringsvalg det var, for nå har vi ikke bare en ny GOTY-kandidat, men også en tittel som på en eller annen måte klarer å gjøre innsatsen enda høyere for Bethesdas nye spill.

Hvis Starfield innfrir forventningene, noe som er litt optimistisk hvis vi skal være ærlige, vil vi ikke bare få en debatt om hvilket av de to spillene som er best, men også om hvilken sjanger som gir den beste RPG-opplevelsen. Vanligvis forbinder man fantasy med å ha sterkere røtter i rollespill. Dungeons & Dragons, et av, om ikke det mest kjente rollespillet gjennom tidene, er basert på fantasy, og lar deg ta rollen som hvem du vil. Tropen med fantasy er at det lar deg leve ut den magiske drømmejobben, der du kan leve i et land fullt av innfall som eksisterer som en versjon av middelalderens Europa uten alle de forferdelige sykdommene og den dårlige livskvaliteten som gjorde den perioden til et helvete å leve i. Rollespillsjangeren føler seg hjemme i fantasy. I spill som Skyrim, Baldur's Gate III og Elden Ring opplever du verdener som er forskjellige fra din egen og blir ofte den viktigste delen av dem. Skalaen er mer realistisk i fantasy, kanskje ikke når det gjelder hva du kan være, men i hvert fall i den verdenen du kan utforske. Det er bare ett land, én landmasse, som er lettere å forstå og som kan fylles med flere detaljer. Dessuten lar karakterskapingen deg ofte gå litt mer amok. Ut fra rasene du kan velge, kan du være alt fra en kattetrollmann til en demonmann i spillene jeg har nevnt ovenfor, noe som kan være å foretrekke fremfor mange sci-fi-spill der du ender opp med å bare være en vanlig fyr eller jente som lever i et univers der det finnes kule romvesener (jeg ser på deg, Mass Effect).

Fantasy føles som om det gir oss et lite sprang inn i en mye mer ærefryktinngytende fortid, noe som tiltrekker mange. I motsetning til sci-fi, som kan støte noen bort med all sin vitenskapssjargong, er det veldig lett å forstå enkle ting i fantasy, som å stikke folk med den spisse enden av våpenet ditt, og hvis du har skjegg, er du automatisk en trollmann eller dverg. Det betyr ikke at fantasy nødvendigvis er bedre for rollespill, for sci-fi har definitivt mye å by på. Som jeg sa tidligere, er sci-fi fantastisk til å gi deg en følelse av en utrolig skala. Det er bare å kaste et blikk på Starfields planeter for å forstå hva jeg snakker om. I stedet for ett rom som kanskje har noen få biomer, får du i stedet utforske dusinvis av verdener for første gang, og se ting som virkelig er fremmede og ikke har noe av den hjemmekoselige følelsen fra fantasy. Der en magisk verden gir en form for eskapisme, gir en reise til en fjern galakse et glimt av hva vår fjerne fremtid kan by på. Jeg tviler riktignok på at vi kommer til å oppdage Mass Relays i løpet av de neste 100 årene, men det er jo det som er poenget med fiksjonsdelen i science fiction. Vi får oppleve utrolig teknologi, og noen ganger til og med evner som forsøkes forklart av vitenskapen, men som egentlig bare er magi, og alt er hentet fra fantasien om hva fremtiden kan bringe.

Jeg tror faktisk ikke at verken fantasy eller sci-fi gir RPG-spillere en bedre opplevelse. Som vi har sett med Baldur's Gate III, kan selv noe som på papiret høres ut som en nisje, trekke millioner av spillere hvis spillet er godt laget. Både sci-fi og fantasy kunne egentlig ikke eksistert uten hverandre, og de benytter seg hele tiden av lignende troper og settinger. Enten du bare vil bruke sverd og rustning, eller du ønsker å skyte alle som noen gang har trodd at du var et dårlig menneske, i filler på 500 mils avstand med en megadødslaser, er essensen i både sci-fi og fantasy eskapisme. De lar deg flykte til et sted som sannsynligvis aldri vil eksistere i menneskehetens historie, for ikke å snakke om i vår levetid. Man oppsøker ofte fantasy eller sci-fi for å slippe realismen, selv om man av og til får realistiske skildringer i disse sjangrene, men det man egentlig er ute etter, er en annen verden, et annet sted å reise til, og jeg synes begge disse sjangrene bygger på dette på en glimrende måte. Enten du foretrekker futuristisk moro eller elsker å kaste trylleformler, er det vanskelig å argumentere for at sci-fi eller fantasy virkelig vinner. Begge har satt et utrolig preg på RPG-sjangeren, og jeg håper at de begge fortsetter å gi ut det beste. Vi bør ikke ønske oss en kamp mellom Starfield og Baldur's Gate III, men heller håpe at de kan være fantastiske spill som eksisterer sammen.

