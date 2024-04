Far Cry 3: Blood Dragon får en fysisk samlerutgave

HQ

Far Cry 3: Blood Dragon kom ut for over ti år siden, men takket være Captain Laserhawk-serien på Netflix har interessen for utvidelsen holdt seg. Hvis du ennå ikke har hatt sjansen til å spille spillet, eller hvis du er en seriøs superfan, har Limited Run Games nylig avslørt de fysiske utgavene og Collector's Edition av Far Cry 3: Blood Dragon.

Den fysiske utgaven kommer til å koste 34,99 dollar til Xbox One og PlayStation 4, mens PC-utgaven kommer til å koste 49,99 dollar. Det er et ganske stort prishopp med tanke på at den opprinnelige utvidelsen bare kostet rundt 20 dollar. Hvis du virkelig vil vise din kjærlighet til dette 80-tallsinspirerte actionspillet, kan du kjøpe Collector's Edition for 124,99 dollar.

Forhåndsbestillinger kan bestilles fra 19. april på nettstedet Limited Run Games, men det ser ikke ut til at det blir sendt før i februar neste år. I hvert fall ikke her til lands. Collector's Edition er tilgjengelig for de samme plattformene som den fysiske versjonen, og inneholder en eske som kan åpnes til et lekesett, to actionfigurer, en kassett, en VHS-kassett, en plakat og mer.