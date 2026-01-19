Far Cry 3 vil snart kunne spilles med 60 bilder per sekund på PS5 og Xbox Series X / S

HQ

Ubisoft begynte nylig å erte at de hadde noe i vente for Far Cry fans. Det ble aldri spesifikt nevnt hva som var på vei, men det tok ikke lang tid for fansen å gjette at forventede 60 fps ytelsesoppgraderinger for noen av de eldre delene ville bli lansert for å gjøre dem enda morsommere på nåværende generasjons enheter som PS5 og Xbox Series X / S.

Dette har blitt en realitet for Far Cry 3, som om et par dager 21. januar, Far Cry 3 vil bli forbedret med en oppdatering som gir flytende 60 fps-spill til konsollbrukere. Oppdateringen ser også ut til å gi spillet et visuelt løft, for i den siste traileren nedenfor er det vanskelig å ikke bli litt forbløffet over utseendet til det 13 år gamle spillet.

HQ

Men dette er sannsynligvis bare begynnelsen også, ettersom Ubisofts tidligere teasere antydet at tre Far Cry -spill ville bli forbedret, med de to andre som Far Cry: Primal og Far Cry 3: Blood Dragon. Ingen bekreftelse har kommet for disse ennå, noe som betyr at det er uklart om de vil få oppgraderinger i tråd med Far Cry 3 på onsdag, men det er noe å holde øye med likevel.