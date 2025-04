Far Cry 4 kjører nå med 60 bilder i sekundet på PlayStation 5

HQ

Det er hele ti år siden Far Cry 4 ble lansert, i en konsollgenerasjon som var på full fart inn med PlayStation 4 og Xbox One. Serien var på topp etter utgivelsen av den mytiske tredje delen og den karismatiske Vaas Montenegro. Med utgivelsen av den fjerde delen flyttet serien til Himalaya, men med svært lik mekanikk som forgjengeren, selv om den ble ganske godt mottatt på den tiden.

Med VGCsinformasjon vet vi at Ubisoft ga ut titlene sine med en 30fps lockdown, og Far Cry 4 var ikke noe unntak. Med en oppdatering fra det velkjente franske selskapet har de låst opp dette taket på visse titler, slik at bildefrekvensen kan øke på PlayStation 5. Det er verdt å merke seg at det på Xbox Series X har vært mulig å spille med 60 bilder per sekund siden 2021, med forbedringen Microsoft brukte på den tiden.

Det franske merket har lagt til 60fps-støtte til forskjellige titler de siste årene, for eksempel Assassin's Creed Syndicate, samt 4K-oppløsning for den nye generasjonen konsoller. Selv om Far Cry har vært på standby en stund nå, er det fortsatt en av merkets mest kjente titler, noe de demonstrerer ved å legge franchisen til datterselskapet de har opprettet for sine viktigste IP-er.

Kommer du til å sjekke ut de nylige forbedringene til Far Cry 4 på PlayStation, og venter du på kunngjøringen av et nytt Far Cry?