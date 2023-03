Far Cry 5 klatrer over 30 millioner spillere

HQ

I går markerte femårsdagen for Far Cry 5, noe Ubisoft feiret med å gi ut en stor oppdatering for PlayStation 5 og Xbox Series S/X som gjorde at spillet både kjørte med 60 fps og også med høyere oppløsning.

For å gjøre ting enda bedre, hadde de også en gratis helg for å la folk møte dommedagskulten ledet av den gåtefulle Joseph Seed. Og det virker som om alt dette fornyet mye interesse for spillet, ettersom Ubisoft nå har fråtset over at over 30 millioner spillere har spilt spillet.

Det synes vi er veldig velfortjent. Er du blant de 30 millioner spillerne, og hva likte du dette spillet?