Far Cry 6 ser ut som en kul blanding av Far Cry 2 og Far Cry 3

Du ser på Annonser

La meg gjøre dette klart: Undertegnede er en av dem som synes at Far Cry-serien bare har gått nedover, eller i alle fall stagnert, etter Far Cry 3. Ikke misforstå. Jeg har kost meg nok med Far Cry 4, 5, Blood Dragon, Primal og New Dawn til å ha fått platinum i dem, men det er i hovedsak siden de er enkel moro takket være seriens grunnleggende elementer. Problemet er bare at Vaas Montenegro nærmest ga oss en advarsel da han definerte hva galskap er i treeren. For Far Cry har litt simpelt sagt gjort det samme om og om igjen mens serien har håpet at nye steder er nok til å gi andre resultater. Det stoppet meg uansett ikke fra å bli spent da Ubisoft inviterte meg til en presentasjon av Far Cry 6, og å se spillet i aksjon har fått meg til å innse at jeg er gal.

Du ser på Annonser

Jepp. Jeg kommer til å kjøpe Far Cry 6 på lanseringsdagen den 7. oktober. En av hovedgrunnene til dette er at det virker som om spillet virkelig vil omfavne det faktum at denne franchisen handler om å nærmest gjøre kule omgivelser til sin egen lekeplass. Bare det å ha improviserte våpen som en automatisk spikerpistol, en CD-skyter som spiller Los Del Rio sin Macarena og det som enkelt sagt er en fyrverkerikaster kan i seg selv kunne bli gøy, men stjernen i showet tror jeg kan bli det som kalles Supremo Backpack. Denne sekken er ikke for å lagre de hundrevis av plantene og ressursene du vil plukke opp underveis, men fungerer i stedet som et slags Ultimate-angrep. Avhengig av spillestilen din kan du for eksempel bruke en ryggsekk som rydder plass rundt deg ved å spre flammer langs bakken, mens et annet alternativ er et artilleri av raketter som kan sprenge en bomstasjon eller panservogn i luften lengre borte. Oh, og de panservognene kan kapres og brukes for å skape mer kaos.

Alt dette i en verden som virkelig ser ut som en blanding av Far Cry 2 og Far Cry 3 med både urbane, ofte nedslitte, steder og nydelig tropisk natur. Spillet bærer jo til og med inspirasjonen på ermet ved å ha en Vaas-figur i noen av bilene. Presentasjonen jeg fikk se bar tydelig preg av dette med glitrende fossefall og tette jungler hvor atmosfærebyggende solstråler er det eneste som klarer å snike seg mellom tretoppene, samtidig som at motstandsbevegelsen sine slitte baser både på og under bakkenivå gjør det forståelig at folk hater presidenten. Disse områdene kan nås både til fots, på hest og et bredt utvalg av modifiserbare kjøretøy. Som vanlig er det opp til deg hva som skjer mellom A og B. Om det er å tilbringe tid med andre folk som selvsagt sies å oppføre seg naturlig, drive med aktiviteter som domino, sabotere ulike ting for å hemme presidentskapet, nøytralisere fiendens baser, lete etter samleobjekter eller alt det andre du forventer i et Far Cry. Her kommer også mitt største problem med presentasjonen: Far Cry 6 virker helt klart bare som et nytt Far Cry.

Nærmest alt dette ser og høres jo ut som noe vi har spilt før, bare i nye omgivelser. Følelsen av at Ubisoft sin filosofi er å bygge på eksisterende systemer og mekanikker fremfor å fokusere på de beste tingene og fjerne skrapet sitter så til de grader i meg. Er det virkelig så kult å skryte av 49 ulike modifiserbare våpen, flere "søte" dyr (og noen ikke så søte med mindre du har en greie for krokodiller med vester) som kan brukes som partnere og et lootsystem som både får oss til å se annerledes ut (i et FPS hvor vi relativt sjelden ser den mannlige eller kvinnelige figuren vår) og forsterke vår foretrukne spillestil? Med såpass mye snakk om kvantitet frykter jeg at kvaliteten fortsetter å synke.

Med det sagt har jeg altså tenkt å spille Far Cry 6 med en gang det lanseres den 7. oktober. Hvorfor? Fordi min største frykt så langt er at spillet ikke vil finne opp hjulet på nytt, og jeg har et lite håp om at sluttresultatet blir bedre enn hva denne presentasjonen fikk det til å se ut som. Særlig etter å ha snakket med "World Director"-en Benjamin Hall (som blant annet stod bak Assassin's Creed Odyssey sin nydelige og interessante verden). Han sier nemlig at Far Cry 6 fokuserer mer på utforskning og variasjon. Da måtte jeg selvsagt bare spørre om vi atter en gang vil møte på fiender annethvert sekund (tviler på at jeg er den eneste som mislikte det kraftig i Far Cry 5), noe han heldigvis sa mest sannsynlig ikke blir tilfellet. Blant annet er det mulig å skjule våpnene sine, og dermed ikke komme i fiendenes rampelys til enhver tid. Derfor er det lov å håpe at dette blir et friskere pust enn det foreløpig virker som. Selv uten en hemmelig saus tviler jeg ikke på at det blir moro å se Giancarlo Esposito i rollen som slemmingen Antón Castillo og bare sprenge ting i fillebiter i denne nydelige verdenen...fortalte jeg deg noen gang definisjonen av galskap?