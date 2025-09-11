Far Cry 7 ryktes å legge til flerspiller og tredjepersons perspektiv

HQ

Etter mange år med å holde seg til en kjent formel, ser det ut til at neste kapittel av Far Cry er i for store endringer. Ifølge en ny rapport fra bransjeinnsider Stephen Totilo planlegger Ubisoft - i samarbeid med den nye partneren Tencent - å prioritere en mer dynamisk, langsiktig tilnærming sentrert om flerspiller. Kort sagt, beskrivelsen får det til å høres nesten ut som et live-service-prosjekt.

Ryktene om et dramatisk skifte har versert en stund. Den siste utgaven var kjent for å føles stillestående, med en merkbar mangel på nye ideer. Tidligere chatter antydet Far Cry 7 kunne settes i et New England-stil miljø, men nå er det snakk om å legge til et tredjepersonsperspektiv også. Totilo hevder også at Ubisoft har diskutert å gjøre neste Far Cry til et ekstraksjonsskytespill.

For mangeårige fans av seriens klassiske struktur er disse ryktene kanskje ikke musikk i ørene. Hvis det er sant, høres det ut som Far Cry kan stå overfor en identitetskrise - eller en dristig gjenoppfinnelse, avhengig av perspektivet ditt.