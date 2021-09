Far Cry Beyond er et helt nytt brettspill som lanseres neste år

HQ

Når man tenker Far Cry, så tenker man ganske spesifikt på software, ikke sant? Det er ikke akkurat den spillserien man tenker på når man tenker på brettspill.

Men nå blir Far Cry faktisk et brettspill, som skjer gjennom et samarbeid med Ubisoft og Funforge. Spillet heter Far Cry Beyond, og kommer en gang i løpet av neste år.

Det er dessverre alt vi vet inntil videre. Hva det koster, hva reglene er og hvordan mekanikkene fungerer må vi vente med å finne ut av. Dog lover de i en pressemelding at vi snart får vite mer.