Far Cry, Yakuza, Heavenly Sword, Middle-earth: Shadow of War og mer kommer til PlayStation Plus i desember

Så har vi altså kommet til den siste onsdagen før halvparten av desember har gått, noe som betyr at Sony er klare for å avsløre hvilke spill som blir de siste PlayStation Plus Extra- og PlayStation Plus Premium-medlemmer får i samlingen dette året. Da er det godt å se 2022 avsluttes med stil selv om Premium fortsatt ikke er like bra som mange håpet. Her er spillene som blir tilgjengelig på Extra den 20. desember:

Premium-medlemmer kan i tillegg se frem til disse den 20. desember: