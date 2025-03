Far Crys ekstraksjonsskytespill har angivelig blitt startet på nytt

HQ

Ubisofts kommende ekstraksjonsskytespill, som ble laget ved hjelp av beinene til en flerspillerkomponent i Far Cry 7, har tilsynelatende blitt startet på nytt. Prosjektet kom først frem i slutten av 2023, og vi har hørt veldig lite siden.

Ifølge Insider Gaming var skriften på veggen for prosjektet i flere måneder. Arbeidet vil fortsette med prosjektet - kodenavnet Maverick - ettersom Ubisoft tar det tilbake til prototyping. Det ble ikke gitt en eksplisitt grunn, men det kan være en del av Ubisofts nye strømlinjeformingsstrategi.

Project Maverick skulle være et ekstraksjonsskytespill som bruker Far Cry-formelen. Du ville kjempe mot AI-fiender så vel som dyr og de tøffe elementene rundt deg sammen med andre spillere i et skrap for å overleve.