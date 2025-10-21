får endelig oppdatering fra Nightdive StudiosHarlan

r. En forskrudd, mørk fortelling om en voldsomt ond kunstig intelligens, som av en eller annen ugudelig grunn fortsatt den dag i dag er ukjent for mange. Fortapt i den store støyen av ting. Men forhåpentligvis vil denne siste oppdateringen fra ingen ringere enn Night Dive Studios kaste dette 30 år gamle spillet tilbake i rampelyset. I det minste for en kort stund.

HQ

Den definitive oppdateringen, som den så treffende heter, bare dumpet ut av ingenting og bringer med seg en hel rekke gode endringer - samt godbiter. Spillerne kan blant annet se frem til noen seriøse livskvalitetsendringer med støtte for widescreen i ulike oppløsninger, skylagring, prestasjoner, moderniserte menyer og en hel skattkiste med bonusmateriale bak kulissene.

Det beste av alt er at oppdateringen er helt gratis for de av dere som allerede eier spillet.

Og skulle du likevel ha lyst til å kaste deg ut i mørket som nykommer, kan du få tak i den for prisen av to store kopper kaffe fra Starbucks - rundt 8 euro.

Har du spilt I Have No Mouth, And I Must Scream før? Eller kommer du til å sjekke det ut nå som oppdateringen er live?