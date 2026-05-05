Far Far West selger 500 000 eksemplarer på bare en uke

HQ

Spillet beskrives som en blanding av Deep Rock Galactic og Sea of Thieves, og Far Far West har tilsynelatende tiltrukket seg publikummet til begge spillene, og alle som ønsker å spille en robotcowboy som slåss mot horder av skjeletter med bly og magi. Spillet solgte 250 000 eksemplarer på bare noen få dager, og nå en uke etter lanseringen kan det offisielt feire 500 000 solgte enheter.

"Vi er så glade for at dere har det gøy, vi elsker å se klippene deres, vi elsker å lese tilbakemeldingene og ideene deres, vi elsker alt. Takk, alle sammen," skriver utvikleren Evil Raptor i et nytt Steam-innlegg. De har også sagt at de ser på feilene folk rapporterer, og jobber med å fikse dem ettersom spillet fortsetter å få flere tilbakemeldinger fra spillerne for hver dag som går.

For øyeblikket er Far Far West ute i Early Access, men selv om spillet ikke er komplett ennå ser det ut til at spillerne ser potensialet. Det har fått en overveldende positiv vurdering på Steam (hjulpet av en NPC i spillet som ber deg om å legge igjen en anmeldelse), og ser ut til å fortsette å tiltrekke seg oppmerksomhet etter hvert som flere får høre om eventyrene som venter på dem på Far Far West.