Får Halo: The Master Chief Collection 110-årsjubileum neste måned?

En av de fineste samlingene i spillverdenen er Halo: The Master Chief Collection, som inneholder alle toppspillene; Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach, og Halo 4.

Men den var i en sørgelig forfatning da den ble lansert for snart 10 år siden, og bidro til en heftig debatt om hvorvidt det egentlig er rimelig å la oss spillere betale for det som i bunn og grunn bare er uferdige betaversjoner. Etter mange års hardt arbeid og støtte er det imidlertid nå en samling som virkelig trenger å være i et godt forvaltet spillbibliotek.

Den 11. november fyller samlingen 10 år, og nå har ørneøyne Resetera-brukere lagt merke til at det ser ut til at Halo Studios (tidligere 343 Industries) har til hensikt å feire dette på en eller annen måte. I den samme videoen der studioets navnebytte og det faktum at Halo -serien nå skal utvikles med Unreal Engine ble avslørt, er det en sekvens like etter 50 sekunder der vi kan skimte bildet nedenfor i bakgrunnen.

Som du kan se står det "Celebrating 10 years on 11/11/24" med et bilde på forsiden av Halo: The Master Chief Collection. Om det bare er en intern påminnelse for studioet, eller om det faktisk er noe bra som skjer for oss alle, vet vi ikke, men det ser mistenkelig ut som et lite påskeegg å ha dette bildet synlig i bakgrunnen på denne måten, synes du ikke?

En ikke urimelig gjetning er en PlayStation 5-versjon for å bygge hype for fremtidige utgaver i serien, men det kan selvfølgelig også være noe helt annet. Hvis det kommer noe nytt til Halo: The Master Chief Collection, hva håper og tror du det kan være?