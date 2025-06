Far til OL-mester Jakob Ingebrigtsen frikjent for overgrep mot sønnen, skyldig i vold mot datteren

HQ

Gjert Ingebrigtsen, faren til OL-mester Jakob Ingebrigtsen, er frikjent for mishandling av sønnen, men er funnet skyldig i vold mot datteren Ingrid Ingebrigtsen. Gjert, som også har vært trener for Jakob og brødrene hans, gikk i mars til rettssak, saksøkt av sønnene på grunn av kontroll og fysisk vold mot Jakob og søsteren Ingrid. Jakob fortalte videre at han ikke kunne huske et eneste godt minne fra barndommen, og at faren sparket ham da han var åtte år og også tvang ham til å bryte med kjæresten og etter hvert kona.

Gjert nektet for å ha vært voldelig mot barna sine og beskrev seg selv som "overbeskyttende". Retten sa at det ikke var tilstrekkelig bevis for Jakobs påstander om at "tiltalte utsatte Jakob for kontinuerlige og gjentatte overgrep i hele perioden fra 2008 til 2018", og innrømmet at Jakob og hans brødre og ektefeller ga troverdige forklaringer, men "det er rimelig tvil om tiltaltes skyld" (via BBC).

Gjert ble imidlertid funnet skyldig i å ha slått Ingrid, som nå er 19 år, i ansiktet med et håndkle i 2022. Han er dømt til 15 dagers betinget fengsel og en bot på 10 000 norske kroner.

Mellom- og langdistanseløperen er en av Norges største idrettskjendiser, og familien hans var med i det populære realityprogrammet Team Ingebrigtsen, der også brødrene Henrik og Filip, som også er profesjonelle løpere, var med mellom 2016 og 2021.