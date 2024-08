FAR-utvikler Okomotive avduker nytt dyrepassereventyr på Gamescom Opening Night Live

Som en del av Gamescom Opening Night Live -prosedyrene har utvikleren Okomotive, kjent som skaperne av FAR (Changing Tides/Lone Sails) -serien, avduket sitt neste prosjekt. Det skal hete Herdling og er et enspillereventyr som innebærer å veilede og lede en gruppe skapninger gjennom en enorm og nydelig verden, som spenner over fjellkjeder, skoger, platåer, daler og mer.

I en pressemelding får vi vite at Herdling er å betrakte som en "storslått alpin ekspedisjon med en flokk elskelige dyr, der du bestiger en fjellsti, møter uhyggelige farer og overraskende hindringer, og baner deg vei til mysteriet på toppen."

Dyrene som spilleren gjeter i spillet, kalles Calicorns, og det nevnes at disse skapningene til tider kan bryte ut i stampesekvenser. Ellers kan vi forvente at Herdling vil by på miljøgåter å løse, farer å unngå og utfordringer å overvinne, og mye av dette kan du se i aksjon i annonseringstraileren nedenfor.

Når det gjelder når Herdling vil debutere, vil spillet komme på PC og konsoller i 2025, men vi får neste gang en smakebit av spillet under Panic Games Showcase neste uke 27. august.