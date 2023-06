Får vi en Nintendo Direct i juli?

HQ

De siste månedene har det selvsagt vært mye snakk om sommerens store spillannonseringer. PlayStation er ferdig med sin nyhetsfylte sending, mens Xbox Games Showcase er på søndag. Kjedelig nok har det vært en del snakk om at Nintendo ikke skal gjøre noe lignende, og da særlig etter at selskapet plutselig ga oss en ny Pikmin 4-trailer i går. Alt håp for mer er likevel ikke ute.

Giant Bombs veldig pålitelige Jeff Grubb sier nemlig i ukens podcast at han hørt "tidlige rykter" om en Nintendo Direct i juli.:

"Jeg vil si at jeg har hørt at noe kommer til å skje i juli. Enten det er en skikkelig Direct, en partner Direct eller en tredjeparts Direct... Uansett hvordan de ønsker å ramme det inn - en Direct Mini. Jeg aner ikke, men det virker som... Ikke forvent noe slikt - i hvert fall ikke før neste måned, og hvis det i det hele tatt skjer - men som sagt, rykter. Det virker ganske sannsynlig at det kan skje noe med Nintendo neste måned, selv om en Direct i juli ville vært rart."



Tror du Nintendo kommer til å ha en nyhetsfylt sending? Hva håper du eventuelt å se?