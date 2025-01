Får vi se en nyinnspilling av American Psycho?

Ryktene om at Austin Butler skal tre inn i Patrick Batemans bloddryppende sko har versert siden i fjor høst. Bret Easton Ellis, forfatter av den originale American Psycho romanen og medforfatter av filmmanuset fra 2000, har imidlertid hellet kaldt vann i blodet på spekulasjonene. I sin podcast avviste Ellis prosjektet som "falske nyheter", og hevdet at ingen avtaler er på plass for Butler, regissør Luca Guadagnino eller manusforfatter Scott Burns. Verken Butler eller Guadagnino har kommentert situasjonen.

Kunne du tenke deg å se det skje en dag?