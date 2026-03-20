Farage foreslår forbud mot muslimsk massebønn på historiske steder i Storbritannia

Nigel Farage sier at han vil forby muslimske massebønner på historiske britiske steder hvis han blir valgt til statsminister, og beskriver en nylig samling på Trafalgar Square som "provokativ".

Lederen for Reform UK argumenterte for at selv om individuell bønn fortsatt bør være ubegrenset, bør storstilte religiøse arrangementer på symbolske steder stoppes. Uttalelsene hans kom etter en offentlig Ramadan-samling i London med hundrevis av deltakere, deriblant byens borgermester.

Forslaget vakte kritikk på tvers av det politiske spekteret. Statsminister Keir Starmer forsvarte Storbritannias tradisjon for religiøst mangfold, og påpekte at arrangementer fra flere trosretninger finner sted i det offentlige rom.

Londons borgermester Sadiq Khan, som deltok på arrangementet, har tidligere støttet slike sammenkomster som en refleksjon av Storbritannias multikulturelle samfunn. Debatten føyer seg inn i rekken av økende spenninger knyttet til religion i britisk politikk.