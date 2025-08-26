Farage lover en radikal deportasjonsplan, og viser til risikoen for sivil uro

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Nigel Farage, leder for det innvandringskritiske britiske Reformpartiet, presenterte tirsdag en plan om å omgå menneskerettighetene for å kunne deportere asylsøkere, med henvisning til frykten for sosial uro.

"Vi er ikke langt unna store sivile uroligheter. Det er en invasjon når disse unge mennene bryter seg ulovlig inn i landet vårt. Det handler om hvem sin side du står på. Er du på den siden der kvinner og barn er trygge i våre gater, eller er du på den siden der utdaterte internasjonale traktater gjelder?"

I en tale i London framstilte han utspillet som nødvendig for å møte den økende uroen i befolkningen over innvandring og småskalaprotester i nærheten av innkvarteringssteder for migranter. Blant forslagene hans er å fjerne Storbritannia fra sentrale internasjonale menneskerettighetstraktater.

Samtidig hevder Reform UK at planen kan ramme hundretusener av asylsøkere dersom partiet kommer til makten, noe som vil markere et av de mest ekstreme forsøkene på å kontrollere innvandringen i nyere europeisk historie. Følg med for ytterligere oppdateringer.