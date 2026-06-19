Fare for «borgerkrig» i det portugisiske landslaget på grunn av Cristiano Ronaldo

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Portugals skuffende 1-1-uavgjort mot DR Kongo utløste en debatt om Cristiano Ronaldos rolle. Han spilte hele kampen, men klarte ikke å score, og ifølge enkelte eksperter hemmet han lagkameratenes innsats med en egoistisk opptreden, der han søkte å score selv fremfor å spille for laget.

Kritikken mot Ronaldo har skapt splittelse, i hvert fall blant Ronaldos fans (ikke nødvendigvis portugisiske fans), og det portugisiske mediet Record melder at sosiale medier-kontoene til andre portugisiske spillere har blitt oversvømmet av tusenvis av angrep.

João Neves, som scoret åpningsmålet i kampen mot det afrikanske landet, har vært den mest utsatte spilleren fordi han sa at Ronaldo «ikke er annerledes enn oss»: «Vi vet hva Cristiano har gjort for oss, men akkurat nå er han ikke annerledes enn oss. Han er bare en spiller til som skal bidra. Han er ikke annerledes enn de andre.» Men også andre, som Bruno Fernandes, Vitinha og Pedro Neto, har blitt utsatt for kommentarer som krever «respekt» for Ronaldo og beskylder dem for ikke å spille ballen til ham, og noen antyder at det foregår en boikott blant spillerne mot CR7.

Situasjonen er så alvorlig at Vítor Pinto, nestleder i Record, sa at dette viser «risikoen for en borgerkrig vi kan få i landslaget» (via Marca). Pinto sa at han ikke tror det foregår en organisert boikott mot Portugal, men «det er sant at Portugal ikke kommuniserte med spissen sin, og at de heller ikke hadde en strategi der spissen skapte rom for at andre spillere kunne bryte gjennom forsvaret og avslutte».

Så var det Ronaldos feil fordi han var egoistisk og ikke hjalp lagkameratene med å score, slik Thierry Henry sa, eller var det en taktisk feil av trener Roberto Martínez? Vi må kanskje vente til Portugals neste kamp, mot Usbekistan tirsdag 23. juni kl. 19.00 CEST, 18.00 BST, for å finne ut av det...