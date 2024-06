Farming Simulator 25 kunngjort, lanseres 12. november

HQ

Giants Software har nettopp avslørt Farming Simulator 25. Det nyeste tilskuddet til den anerkjente simuleringsserien bringer med seg noen store endringer, i tillegg til det gårdsspillet som fansen har elsket i årevis nå.

Den største endringen i Farming Simulator 25 er uten tvil at man nå kan drive jordbruk i Øst-Asia. I tillegg til steder i Sentral-Europa og USA, kan vi nå også ta ansvar for en gård i Øst-Asia, noe som har ført til at noen helt nye teknikker og maskiner har blitt lagt til.

Avlinger og husdyr har blitt utvidet, og bøfler er et spennende nytt tilskudd på husdyrlisten. Dessuten kommer det nye maskiner, og både nye og eksisterende maskiner får et nytt malingsstrøk med forbedret grafikk.

Ta en titt på traileren nedenfor og detaljene i Collector's Edition hvis du ønsker å gi alt når Farming Simulator 25 lanseres til PC, Mac, Xbox Series X/S og PS5 den 12. november.