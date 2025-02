Farming Simulator 25 passerer 3 millioner spillere

HQ

Giants Software har avslørt at Farming Simulator 25 nå har blitt spilt av over tre millioner mennesker. Spillet har passert tre millioner spillere, og alt i løpet av mindre enn tre måneder siden lanseringen, da det debuterte på PC og konsoller 12. november.

I en kommentar til denne prestasjonen uttalte CSO og leder for publisering på Giants, Boris Stefan: "Den fortsatte veksten til Farming Simulator og det unike, dedikerte fellesskapet er et bevis på at den felles lidenskapen til både spillerne og oss i Giants Software er sterkere enn noensinne. Vi gleder oss stort til fortsettelsen. Spoiler: Det kommer mye mer!"

Når det gjelder hva fremtiden bringer for spillet, blir vi fortalt at gratis oppdateringer vil føre til utvidelse av tilgjengelige maskiner, at Precision Farming Pack vil se etter å øke jorddybden, og at flere fan-favorittkart er satt til å bli remastered. Alt dette vil debutere i løpet av de kommende ukene som en del av tre nye pakker og en utvidelse, som alle også vil være tilgjengelige på Year 1 Season Pass.