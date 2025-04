Farming Simulator lanseres for Mega Drive

HQ

Nei, dette er ikke en forsinket aprilspøk. Giants Software har faktisk tatt seg tid til å utvikle en offisiell retroversjon av Farming Simulator, som nå lanseres til Mega Drive. Den kommer i en svært begrenset utgave og har stort sett det du forventer - sjarmerende pikselkunst og digitaliserte lydeffekter. De har til og med hentet inn den legendariske Christopher Hülsbeck til å komponere spillets soundtrack.

Farming Simulator 16-Bit var opprinnelig ment som en digital bonus til samlerutgaven av Farming Simulator 25 på PC, men på grunn av stor etterspørsel bestemte de seg for også å gi det ut som en fysisk kassett. For de som er interessert, er to versjoner tilgjengelige - Deluxe og Limited - til henholdsvis 69,99 euro og 49,99 euro. En standardutgave vil også være tilgjengelig via forhandlere som Amazon.

Er dette noe som frister deg?