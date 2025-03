Farvel til handelspoletter i Pokémon TCG Pocket: Systemet vil forsvinne i løpet av de kommende månedene

HQ

Det er ingen tvil om at Pokémon TCG Pocket har vært en stor suksess for det japanske merket. Millioner av nedlastinger var det viktigste symptomet på at vi så Pokémon gjøre det igjen. Noen måneder etter lanseringen la de til funksjonen for å bytte kort mellom brukere, men nylig kritikk har ført til at The Pokemon Company har fjernettrade tokens, valutaen som trengs for å handle, og erstattet den med"shine dust" -systemet, som de har samlet siden spillets begynnelse.

Ifølge en kunngjøring på den offisielle Pokémon-bloggen, har flyttingen som mål å gjøre handel mer tilgjengelig og rettferdig for alle spillere."Sjeldenhetskort mellom tre diamanter og en stjerne vil kreve Iris Dust for å bli handlet," forklarer kunngjøringen. Når oppdateringen er implementert, vil spillerne se symbolene sine forvandlet til støv. Imidlertid er ingen nøyaktig dato for implementering kjent, selv om de hevder at det vil skje før slutten av høsten 2025.

For å gjøre saken verre, vil det bli lagt til en funksjon som gjør det mulig for spillere å dele hvilke kort de vil bytte, uten noen nøyaktig dato. Muligheten for å kunne handle to-stjerners sjeldenhet eller kampanjekort, som hittil har vært umulig, vil også bli lagt til i fremtidige oppdateringer.

Liker du endringen, eller foretrekker du fortsatt tokens?