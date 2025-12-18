Farvel til mikroplast

HQ

I en studie med den edruelighetstestede tittelen "Supramolecular Ionic Polymerization: Cellulose-Based Supramolecular Plastics with Broadly Tunable Mechanical Properties" konkluderes det med at det faktisk er mulig å lage plast basert på planter i stedet for olje. Japanske forskere har nemlig laget en ny type plast som kan brytes helt ned ved hjelp av sjøvann eller naturlige miljøer, og som ikke inneholder mikroplast eller skader dyr, planter eller til og med jordsmonnet.

Den nye plasttypen kalles CMCSP og er like sterk som konvensjonell plast, og har samme evne til å omdannes og modifiseres avhengig av bruk.

Selv om det ikke er den første cellulosebaserte plasten, er det den første som kan brytes ned helt naturlig og ikke etterlate mikroplast, en forurensning som er så alvorlig at FN for bare noen måneder siden forsøkte å forhandle frem en traktat om saken, ettersom den anses som en direkte trussel mot helsen til hele det planetariske økosystemet.

Hvis dette blir finansiert, kan det være en av de viktigste oppdagelsene og et første skritt på veien mot å kvitte verden med mer enn 400 millioner tonn plast som produseres hvert år.

En stor takk til Zhenghong Chen, Yang Hong, Hiroyuki Inuzuka, Kiichi Mizukami og forskningsleder Takuzo Aida fra RIKEN Center for Emergent Matter Science i Japan.