Farvel til Spiders studio: Nacon har ikke klart å finne en kjøper til datterselskapet og har begynt prosessen med å avvikle virksomheten og si opp ansatte

Du er kanskje ikke klar over dette, men Nacons programvaredivisjon begjærte seg konkurs i februar. Dette førte til at ledelsen av eiendelene og datterselskapene (KT Racing, Cyanide, Nacon Tech og Spiders) ble satt under administrasjon for å restrukturere selskapet og se om det kunne reddes som en helhet. Frem til midten av april hadde den rettsoppnevnte bobestyreren og Nacon håp om at et fond eller en ekstern investor kunne komme med et tilbud om å kjøpe studioet, som ble grunnlagt i Paris i 2008, og dermed redde det. Men ettersom det ikke kom inn noe bud, har retten nå innledet en avviklingssak, som vil tre i kraft innen 15 dager.

Dette er en knusende nyhet for de 70 ansatte som fortsatt jobber i studioet, selv om de i flere dager har forberedt seg på denne vanskelige nyheten ved å oppdatere CV-er og delta på omskoleringskurs og interne arbeidsseminarer. Ifølge den franske avisen Origami vil ukens tradisjonelle fredagsdrink bli en "hyllestfest" for å markere studioets 18 år lange historie.

I løpet av det siste tiåret har Spiders gitt ut Greedfall, Steelrising og GreedFall 2: The Dying World, spill med betydelige budsjetter og ambisjoner, som imidlertid ikke har lykkes med å slå gjennom hos spillerne, verken kritisk eller økonomisk. I 2025 ble et uannonsert, stort budsjettprosjekt med kodenavnet Dark kansellert, og siden da har alle ressurser blitt omdirigert til å prøve å optimalisere GreedFall 2: The Dying World så godt som mulig, et prosjekt som allerede hadde lidd under budsjettkutt. Inntil for noen dager siden forberedte de prototyper til et forslag for å redde studioet, men forproduksjonen stoppet for noen dager siden.

Med nedleggelsen av Spiders er det høyst sannsynlig at det andre datterselskapet som Nacon hadde lagt ut for salg, Nacon Tech, også vil bli lagt ned permanent.