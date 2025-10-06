Farvel Windows 10: Hva skjer etter 14. oktober?

HQ

Den 14. oktober faller endelig forhenget for Windows 10, når Microsoft avslutter den offisielle støtten for operativsystemet. Kort sagt vil det ikke komme flere sikkerhetsoppdateringer, og selv om eksisterende PC-er vil fortsette å fungere, vil de gradvis bli mer sårbare for inntrengere og andre digitale trusler.

Det største problemet for mange brukere er at Windows 11 stiller betydelig høyere krav til maskinvare, noe som gjør at eldre datamaskiner blir stående uten en farbar vei for oppgradering. Den mest kontroversielle komponenten er TPM 2.0, en sikkerhetsmodul som må bygges inn i hovedkortet eller CPU-en for å kjøre Microsofts nyeste operativsystem. Noen entusiaster har funnet måter å omgå disse kravene på, men Microsoft fraråder på det sterkeste slike metoder på grunn av potensielle stabilitets- og sikkerhetsrisikoer.

Så hva kan du gjøre hvis systemet ditt ikke oppfyller spesifikasjonene for Windows 11? Heldigvis finnes det alternativer. Linux tilbyr et bredt utvalg av brukervennlige distribusjoner - mye enklere å bruke enn mange kanskje tror. Chrome OS er et annet alternativ, selv om det ikke er det mest spennende. Og så gjenstår selvfølgelig den enkleste, men dyreste løsningen: å kjøpe en ny PC.

Den viktigste lærdommen? Ikke utsett avgjørelsen. Når kundestøtten opphører, blir maskinen din stadig mer utsatt for trusler. Hvis du fortsatt kjører Windows 10, er det på tide å vurdere hva du skal gjøre nå.