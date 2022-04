Fast 10 heter Fast X og filmingen har startet

HQ

De siste ukene har vi fått vite at både Jason Momoa, Daniela Melchior og Brie Larson blir med i den neste Fast & Furious-filmen, så det var tydelig at noe var på gang. Nå har vi fått bekreftelsen.

Vin Diesel avslører på Instagram at den tiende hovedfilmen selvsagt vil hete Fast X og at filmingen startet i dag. Dermed er det vel lov å håpe for Final Fantasy-fans at den siste filmen ender opp med å hete Fast X-2 etter at del en faktisk får ha premiere mai neste år.