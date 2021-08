Fast and Furious 10 kommer i april 2023

HQ

Som kjent måtte vi vente mye lenger enn planlagt på F9, og Universal var raskt ute med å bekrefte at dette selvsagt ville påvirke oppfølgerne også. Nå vet vi akkurat hvor mye.

Etter noen timer med rykter bekrefter Universal i en pressemelding at Fast and Furious 10 vil ha premiere den 7. april 2023 om alt går som planlagt. På grunn av pandemien, travle skuespillere og lignende er vel sjansen relativt liten for at dette faktisk skjer,, men vi kan altså i alle fall være trygge på at den tiende hovedfilmen slippes minst to år senere enn Vin Diesel og gjengen først håpet da film nummer ti og elleve ble annonsert.