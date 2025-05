Fast and Furious får en sexy amerikansk tenåringsmakeover i Prime Videos Motorheads

Prime Video Prime Video har nettopp vist frem det første glimtet av en helt ny serie som de har til hensikt å debutere i mai. Kjent som Motorheads, dette showet er effektivt hva du ville få hvis du krysset Fast and Furious og Riverdale, da det handler om sexy amerikanske tenåringer street racing biler i Midtvesten.

Det fullstendige sammendraget for serien tegner et bilde som inkluderer hektisk og høyoktan racing, men også rikelig med dampende romantikk og flørtende oppførsel, alt dreier seg om en samling high school-ungdommer.

"Motorheads handler om den første kjærligheten, den første kjærlighetssorgen og om å vri om nøkkelen i din første bil. Serien utspiller seg i en en gang blomstrende rustby som nå leter etter et glimt av håp, og er en adrenalinfylt historie om en gruppe outsidere som danner et usannsynlig vennskap over en felles kjærlighet til gateracing, samtidig som de navigerer gjennom hierarkiet og reglene på high school."

Når Motorheads debuterer på Prime Video den 20. mai, vil den bestå av 10 episoder som alle vil være tilgjengelige dag og dato. Sjekk ut traileren nedenfor.