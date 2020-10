Fast and Furious-serien avsluttes med film nummer 11

Du ser på Annonser

Final Fantasy begynner bokstavelig talt å nærme seg hundre spill, men enkelte trodde nok at den populære franchisen ikke ville bli den eneste med forkortelsen FF som ville komme såpass høyt opp i tallrekken. Dessverre virker det som om Vin Diesel og Universal sine filmer aldri vil komme i nærheten engang.

For selv om vi fortsatt venter på at Fast 9, Fast & Furious 9, F9 eller hva du nå enn vil kalle filmen skal få sin premiere i mai som følge av Covid-19 kan både Deadline og Variety avsløre at Universal planlegger å avslutte hovedserien med en ellevte film. Nærmest som forventet er det visst Justin Lin, regissøren av både The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 og F9, som skal ta seg av de to siste filmene i serien også.

Dette betyr nok uansett ikke at det fartsfylte og actionpregede universet stopper der, for som begge rapportene nevner har Universal vært meget tydelige på at de ønsker å lage enda flere spin-off-filmer i samme stil som Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.