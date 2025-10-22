Fast & Furious 11 er tilbake på sporet ifølge Vin Diesel

Det har vært en lang og vanskelig vei for det som skal være det siste kapittelet - curtain call - for den bilelskende "familien". Etter måneder med produksjonsvansker, kreative uenigheter og budsjettkutt, er den elskede bilserien tilbake på sporet, ifølge Vin Diesel selv. Kunngjøringen kom som et overraskende innlegg på Instagram der stjernen delte et bilde av seg selv gående sammen med Michael Moss, den kreative sjefen hos Universal. Han hadde på seg en genser med teksten "Fast X Part 2 Los Angeles Production 2025".

Dette får det til å virke som om duoen har klart å ordne opp i ting seg imellom, og at fansen endelig vil få sin ellevte og siste film med Domingo & Friends. Denne gangen blir det, i hvert fall ifølge noen av Diesels egne ord, mer grunnleggende og jordnært. Med en plan om å ta filmen tilbake til røttene - gatene i Los Angeles. Ingen biler som hopper strikkhopp, ingen turer ut i verdensrommet. Bare god, gammel "pedal to the metal"-action.

Men selv om problemene ser ut til å være løst, gjenstår det fortsatt å gjennomføre og holde ting på sporet. Noe som serien har hatt noen alvorlige problemer med. Spesielt med Fast X-filmen, som gikk langt over budsjett og skapte en del diskusjoner.

Ser du frem til den siste delen?