Jeg brukte 700 kroner på dette spillet fredag. Syv! Hundre! Kroner! Namco lurte dette spillet ut i butikkene rett før helgen uten å sende oss en anmelderversjon (nå forstår jeg hvorfor selvsagt), og det er derfor jeg er 700 kroner, og en million hjerneceller, fattigere. Dette er nemlig årets verste spill så langt.

Spill basert på lisensen til fantastiske actionfilmer er sjeldent noe særlig bra. Når sant skal sies er de som regel helt forferdelige. Det finnes hederlige unntak i The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay, GoldenEye 007 og X-Men Origins: Wolverine, men dette er et spill som på ingen måte havner i denne kategorien. Tvert imot. Dette er så elendig, fantasiløst, slurvete, trasig, meningsløst, stygt og manglende varierende som de verste filmlisensspillene noen har laget. La meg fortelle hvordan det hele starter.

Det finnes mange biler fra filmene, men det er bare så synd at de er forferdelige å kjøre.

Emil (Peter Stormare) er en slem gammel gubbe. Slem. Gammel. Ond. Gubbe. Veldig slem, veldig ond. Han har kjemmet håret sitt i smør, munnen er animert av noen som aldri har sett en datamaskin før og huden hans minner mer om voks av det lysebrune slaget. Hans onde, internasjonale kriminelle gjeng skremmer politistyrker verden over, og den eneste som kan overliste Emils onde bande med innleide tullinger er en pensjonert mekaniker med altfor trang hvit singlet og hans steinharde kollegaer.

I Fast & Furious Crossroads tar jeg rollen som Vienna Cole og Cam Stone. Gjennom historiemodusen blir jeg kastet frem og tilbake mellom disse to hovedpersonene mens de går både opp mot og med Dominic Toretto og hans trofaste bilfrelste gjeng på vei mot det ultimate målet; felle den veldig, veldig slemme Emil. Historien er latterlig tynn, idiotisk og forferdelig skrevet i likhet med mange av filmene spillet er basert på. De filmatiske scenene blir direkte smertefulle med det latterlige manuskriptet som er levert til nykommerne Vienna og Cam. Det føles som en straff å måtte se disse mellom hvert oppdrag.

Grafikken ser ut til å være fra et fire år gammelt mobilspill.

Rent spillmessig handler Crossroads om bilrelatert action av den hyperlinære typen hvor jeg skal kræsje inn i fiendtlige biler som i Chase HQ eller Burnout, utføre ekstreme hopp, dra rundt på en diger safe eller hekte meg fast på et fly for å holde flyet på bakken. Actiondelene er velkjente fra filmuniverset, og alt handler om å gjøre spektakulære manøvere med biler i hovedfokus. Det er bare så synd at grafikken, spillbarheten, kjørefysikken, banedesignet og den kunstige intelligensen er katastrofale.

Det er veldig tydelig at Slightly Mad Studios har presset lanseringsdatoen til dette spillet så langt de kan, og først og fremst brukt lisensen som en mulighet til å tjene seg en slant på en enkel måte. Bilene føles som store og lite responsive klosser. Oppdragene er ufattelig dumme, og det hele består av å klampe gassen i bånn og kjøre så fort jeg kan rett frem samtidig som jeg blir vitne til biler som eksploderer bare de ser meg i bakspeilet. Det er oppdrag som går ut på å gjemme seg for politiet eller spane på en fiendtlig bil, men i realiteten er alt jeg trenger å gjøre å holde inn gasspedalen og se på skjermen. Det er ingen kunstig intelligens som utfordrer meg. Kun forferdelig fysikk og en meningsløs linæritet hvor usynlige vegger virker å være nøkkelordet under utviklingen.

Dette er en av de verste såkalte "cashgrabs" vi hos Gamereactor har sett.

Rent grafisk er det også det styggeste storspillet så langt i år, og det med rimelig god margin. Det hele ser ut som et fire år gammelt mobilspill, og jeg har opplevd en rekke spillødeleggende feil som har gjort at bilen min har satt seg fast i et hjørne, eller lukket hele spillet midt i et oppdrag. Det eneste positive jeg kan ta med fra dette spillet er at Vin Diesel og gjengen har lånt bort stemmene sine til historien. Det hele føles ekstremt luksuriøst og påkostet, men manuskriptet disse verdensstjernene er tvunget til å lese opp og de filmatiske scenene er, med fare for å gjenta ordet for ofte, helt forferdelig.

Til å være et studio som i senere år har gitt oss Project Cars og Procject Cars 2 føles det tragisk at Slightly Mad har sunket så lavt som de har med dette spillet. Det er nemlig ingen tvil i mitt hode om at Fast & Furious Crossroads er det verste spillet så langt i år. Ikke rør det.