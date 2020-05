Fast & Furious Crossroads får ny lanseringsdato snart

Det ser ut til at Fast & Furious Crossroads, som på overraskende vis ble avslørt ved fjorårets Game Awards, ikke kommer i mai som først planlagt. Dog har verken Slightly Mad Studios eller Bandai Namco ønsket å uttale seg om forsinkelsen, men det kommer de heldigvis til å gjøre snart.

I en uttalelse til DualShockers slår Bandai Namco fast at vi i løpet av de neste par ukene vil høre nytt om når spillet kommer.

"An announcement regarding the Fast & Furious Crossroads release date will be made in the upcoming weeks."

Hvis du vil se hvordan spillet ser ut, så kan du se den eneste traileren nedenfor, som ble presentert av Vin Diesel og Michelle Rodriguez under selve showet i fjor.