Fast Fusion får en ny grafisk modus i kommende oppdatering

Et av de flotteste spillene til Switch 2 er Shin'en Multimedias sveveracingspill Fast Fusion, som gledelig nok også er anerkjent som bra. Nå kunngjør studioet at det kommer en ny oppdatering til tittelen som legger til en grafikkmodus de kaller Pure.

HQ

Så hva er det som skjuler seg bak dette da? Vel, Shin'en Multimedia skriver på X at Pure "vil gjengi spillet uten oppskalering for å generere et klarere bilde". Flere valg er selvfølgelig alltid en god ting, men dessverre vet vi ikke når denne oppdateringen vil bli utgitt. Nå vet du i det minste hva som er i vente.