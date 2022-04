Fast X bytter skifter regissør og settes på pause

HQ

Bare en uke har gått siden Vin Diesel avslørte at den tiende Fast & Furious-filmen heter Fast X og at produksjonen hadde startet for fullt, så denne nyheten kommer ganske overraskende på.

Justin Lin, regissøren av både The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 og Fast 9, forteller at han trekker seg som regissør av Fast X. Han gir ingen grunn, og nøyer seg bare med å si at fortsatt vil produsere filmen. Det er uansett tydelig at dette kom brått på, for Universal sier at filmingen settes på pause mens de leter etter en erstatter. Dermed høres det ut som om vi har fått et nytt eksempel på "kreative uenigheter" selv om dette ikke nødvendigvis er tilfellet. Uansett får vi bare vente og se hvem som overtar regissørrollen relativt snart.