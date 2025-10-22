Fast X - Del 2 ser ut til å være på vei, Universal-direktør forklarer "vi har løst det"

HQ

Det har vært alle slags historier i det siste om skjebnen til Fast & Furious. Etter at Fast X kom for et par år siden og etterlot seg en skikkelig cliffhanger, har vi ventet på det siste kapittelet i den langvarige filmserien, noe som en stund så ut til at det ikke ville bli laget.

En rapport antydet at det var uenigheter mellom Vin Diesel og Universal om budsjettet og omfanget av denne siste filmen, en situasjon som ikke så ut til å bli løst med det første. Men det var tydeligvis ikke et så dystert bilde som rapporten la ut, ettersom et nytt innlegg på sosiale medier med Diesel og Universals markedssjef Michael Moses tar opp saken, der det forklares av sistnevnte :

"Jeg driver med Dom Toretto, planlegger alt, vi har løst det."

I videoen ser man til og med Diesel iført en skjorte med påskriften "Fast X Part 2 Los Angeles Production 2025", noe som tyder på at produksjonen av filmen nærmer seg med stormskritt.

Er du fortsatt spent på det siste kapittelet av Fast & Furious?