Fast X sprenger Vatikanet i ny trailer

Hva er en enkel måte å få noen til å mislike skurkene i en film på? Få dem til å sprenge et sykehus, en lekeplass eller noe sånt. Vil du ta det til et nytt nivå? Bring religion inn i bildet.

Det er i hvert fall det Universal ser ut til å tro skal vi dømme etter den nye Fast X-traileren. Fordi den mest minneverdige scenen i denne - i hvert fall for italienere og katolikker - er når Jason Momoas Dante sprenger Vatikanet i ekte Iron Man-stil. Jada, han sier at folkene som ga ham oppgaven å gjøre det vil havne i helvete, men jeg er ganske sikker på at mannen som trykker på avtrekkeren også vil føle varmen.

Ikke at de få sekundene er de eneste som får det til å virke som om Fast & Furious-sagaen ønsker å overgå seg selv med hver iterasjon, for vi får også se flere intense løp med vakre og ekstravagant tilpassede biler rundt om i verden, Vin Diesel som kjører ned en demning og et godt gammelt publikumsoppgjør. Unødvendig å si: gjør deg klar for en skikkelig popcorn-film i mai.