Fast X tjente 700 millioner dollar, men har ennå ikke gått med overskudd.

Noen av de pågående, massive Hollywood-streikene er absolutt berettiget når det ble avslørt at Margot Robbie har tjent mer enn 50 millioner dollar for Barbie (mens halve Hollywood knapt ser ut til å få lønn i det hele tatt), i tillegg til at vi nå kan rapportere at Vin Diesel-filmen Fast X har spilt inn 704 millioner dollar på kino, og fortsatt ikke har tjent en krone.

Dette skyldes delvis at den ble en av filmhistoriens dyreste produksjoner før den var ferdig, men også at den var svært dyr å markedsføre. Den kostet 344 millioner dollar å lage, og i tillegg kom enorme markedsføringskostnader, så det forventes at Universal måtte tjene inn rundt 850 millioner dollar for å gå i null. Det betyr at med 704 millioner dollar på verdensbasis kan vi konkludere med at filmen ikke ble noen økonomisk suksess.

Til tross for alt dette er Fast X den fjerde største filmen i år, og det er det stjernen Vin Diesel velger å fokusere på i sosiale medier. For når alt kommer til alt, handler det om familie. Det vet vi alle sammen.

Har du sett Fast X, og synes du ikke scenen der Vin kjører gateløp nedover dammen var den beste filmsekvensen noensinne?

