Fast X regissør: "Jason Momoas skurk er en pervers person"

Alle som har sett Fast X vet at det er Aquaman-hunken Jason Momoas skurk, Dante, som ikke bare stjeler showet, men er det eneste i hele filmen som har noen reell verdi. Mye på grunn av hvor vanvittig rar og morsom han er, i all sin konsentrerte grusomhet. Nå har regissør Louis Leterrier snakket litt om hvordan Momoa kom til å portrettere karakteren slik han gjorde, noe som egentlig ikke sto i manuset.

"Det var litt som å presse ham og innse at vi har samme sans for humor og følsomhet når det gjelder filmer og karakterer, og at de største skurkene også er de som er mest personifiserte og spennende. Trusselen kommer gjennom humoren, og humoren kommer gjennom faren, og bare det at vi hadde disse byttene, fikk oss til å innse at vi har noe til felles. Og så begynte vi å jobbe, vi begynte å øve, vi begynte å finne på ny dialog og nye scener, for å være ærlig, hele scener for hans rollefigur. Men det er Jason, jeg ville ikke ha klart å gjøre det med noen andre enn Jason. Hvem enn Dante er, er han en bisarr versjon av Jason Momoa. Den voldelige, sinte, perverse Jason Momoa. Jason kjører 1938 Bentley, bygger motorsykler, har silkeskjerf og alt det der. Du må bare ta dette og pushe det litt, så har du Dante."

Takk, Comicbook.com.