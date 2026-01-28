Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake bekrefter demo og Silent Hill f-samarbeid

HQ

Fatal Frame II: Crimson Butterfly er et av de mest elskede spillene i Fatal Frame-serien, og det får en fabelaktig nyinnspilling 12. mars. En uke før det, den 5. mars, vil vi kunne prøve en demo av spillet, som bekreftet av Koei Tecmo. Det er imidlertid ikke det eneste som er bekreftet, da det også vil være et samarbeid med Konamis spill, Silent Hill F. Dette samarbeidet kommer i form av kostymer til karakterene og vil være gratis nedlastbart innhold.

Fans kan nå forhåndsbestille Digital Deluxe Edition, som inkluderer grunnspillet, det digitale lydsporet og den digitale kunstboken, i tillegg til Digital Deluxe-ekstramateriale, inkludert deluxe-talismanen og kostymer til Mio og Mayu. En Digital Deluxe-oppgradering er også tilgjengelig separat. De som kjøper den fysiske eller digitale versjonen før 25. mars 2026, vil motta følgende ekstrautstyr ved tidlig kjøp: Spøkelsestalisman, Peony Hair Ornament (rød)/(blå) og Kimono (rød)/(svart).

De som forhåndsbestiller det digitale formatet før 12. mars 2026 vil motta åndesjarm, katteører (hvite)/(svarte), samt ekstra Crimson Butterfly: Mio (original) / Crimson Butterfly: Mayu (original) kostymer, inspirert av antrekkene fra det originale spillet.

Det skal bemerkes at Koei Tecmo jobber hardt med denne tittelen.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake er planlagt utgitt 12. mars 2026 for PlayStation5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S og Windows PC via Steam. Spillet vil ha japansk voiceover og tekst på engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk.

Hvilken plattform kommer du til å spille dette skrekkspillet på? Jeg gleder meg veldig til å spille det på Nintendo Switch 2.