Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake fokuserer på utgivelsesdato i mars 2026

Koei Tecmo har forberedt seg på Fatal Frames retur til moderne systemer og en ny grafikkmotor med Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake i noen tid nå, og det ser ut til at vi får det veldig snart. Som vi fant ut i starten av PlayStation Japans State of Play som fortsatt sendes, kommer skrekkspillet den 12. mars 2026 til PC, Xbox Series, Nintendo Switch 2 og, selvfølgelig, PlayStation 5.

Regissøren av franchisen og av denne nye versjonen, Makoto Shibata, har dukket opp på sendingen for å oppdatere oss på noen av de nye funksjonene vi vil se i Crimsom Butterfly Remake. En versjon som, som regissøren sa, vil gi spesiell oppmerksomhet til bruk og presentasjon av lys og skygger, noe som kan sees i videoen, og som også vil påvirke måten vi bruker kameraet som vi møter spøkelsene og farene i serien med. Dette kameraet legger også til noen forbedringer som zoom og fokus, som i moderne kameraer, som vil være nyttige både når du utforsker de detaljerte miljøene og i kamp.

I tillegg til kunngjøringen om utgivelsesdatoen, har Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake avslørt innholdet i Digital Deluxe Edition, som vil inkludere basisspillet, digitalt lydspor og kunstbok, samt forskjellige skinn og tilbehør til hovedpersonens søstre. Forhåndsbestillinger, som inkluderer ekstra bonusartikler, er også nå åpne, så sørg for å sjekke ut alt du finner i Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake den 12. mars på PS Store-siden og i traileren nedenfor.