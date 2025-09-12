Fatal Frame II-nyinnspilling bringer Crimson Butterfly tilbake til livet tidlig neste år

HQ

Koei Tecmo og Team Ninja støver av en av skrekkspillets mest elskede titler - Fatal Frame II: Crimson Butterfly - med en komplett nyinnspilling som skal lanseres på PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S og PC via Steam neste år.

Akkurat som i originalen følger historien tvillingsøstrene Mio og Mayu Amakura når de snubler over en mystisk landsby som på uforklarlig vis har forsvunnet fra alle moderne kart. I den endeløse natten møter de hevngjerrige ånder og et kjølig ritual som truer med å fortære dem begge. Spillerne trer inn i rollen som Mio, som må lete etter sin forsvunne søster kun bevæpnet med det ikoniske Camera Obscura, et overnaturlig apparat som kan fange og forsegle spøkelser.

Koei Tecmo og Team Ninja lover store oppgraderinger over hele linjen - grafikk, lyd og moderniserte kontroller og spillsystemer. Camera Obscura-mekanikken har blitt utvidet for å gi større dybde til både kamp og utforskning, mens kontrollene er blitt forbedret for å matche dagens standarder. Ingen eksakt lanseringsdato er avslørt ennå, men du kan allerede se den første teasertraileren.