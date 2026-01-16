Fatal Fury: City of the Wolves annonserer andre sesong med AI-sludderfylt trailer

HQ

Mange ble henrykte da SNK i fjor annonserte at de ville gjenopplive Fatal Fury -serien etter to tiårs pause. Men da Fatal Fury: City of the Wolves endelig ble utgitt, var mottakelsen blandet, og mange mislikte også inkluderingen av fotballspilleren Ronaldo som gjestekarakter.

Salget gikk så dårlig at sjefen for SNK trakk seg etter lanseringen, men til tross for dette (muligens med støtte fra den saudiske prinsens sparegris, ettersom Mohammed Bin Salman Foundation eier SNK), ble det besluttet å levere en andre sesong. Den har nå blitt presentert i en trailer, men til tross for spennende nye tilføyelser som Blue Mary og Geese Howard, er ikke folk fornøyd i det hele tatt.

Det viser seg at SNK ser ut til å ha brukt AI til å lage videoen, som ifølge Snaplytics YouTube Dislike Viewer har et overveldende flertall av negative anmeldelser, med kommentarer på YouTube som :

"Jeg hadde ikke saudisk AI-slop på 2026-bingokortet mitt"

"Jeg trodde jeg så på en falsk trailer lol"

"Når jeg er i en "skyt deg selv i foten"-konkurranse og motstanderen min er SNK"

"AI Geese, det virkelige marerittet ..."

"Alle de saudiarabiske pengene og ikke kan betale noen et par dollar for å lage ekte dritt. Dere gjør dette veldig vanskelig å nyte."

"Hvis dere lurer på hvorfor RAM-prisene skyter i været, så er AI-søppel som dette grunnen."

Du kan sjekke ut traileren i sin helhet nedenfor. Hva synes du om Fatal Fury: City of the Wolves og bruken av AI for å skape innhold?