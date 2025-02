Fatal Fury: City of the Wolves bekreftet for 2025 Esports World Cup Nok en tittel er låst inn for den store Saudi-Arabia-baserte festivalen.

HQ Det har allerede blitt utallige spill kunngjort og bekreftet for 2025 Esports World Cup, som vender tilbake til Saudi-Arabia i sommer. Det være seg Call of Duty, Apex Legends, PUBG: Battlegrounds, Street Fighter 6, Rocket League, Rennsport, Chess, EA Sports FC 25, Overwatch 2... 19 kamper er allerede bekreftet. Og nå kjenner vi også den 20. Fatal Fury: City of the Wolves har blitt kunngjort som det neste prosjektet som vil være vert for en turnering på den enorme festivalen. Men turneringens eksakte natur, dato, format, premiepott, deltakende tropper og spillere, hvordan den vil passe inn i en bredere konkurransekrets (hvis den i det hele tatt vil), og alle de ekstra bitene av informasjon du kan være interessert i, har ennå ikke blitt kunngjort. Med dette spillet sikret, er ytterligere fem spill klare for å vises på festivalen, med tre som skal kunngjøres neste uke og ytterligere to i slutten av måneden.