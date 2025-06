Fatal Fury: City of the Wolves' første DLC-karakter lanseres neste uke

HQ

Hvis du har hatt glede av Fatal Fury: City of the Wolves siden det kom i slutten av april og nå leter etter en ny karakter å mestre, har vi noen gode nyheter å dele. SNK har avslørt utgivelsesdatoen for den første DLC-figuren, og denne vil begeistre fans av den langvarige serien.

I tillegg til seriens stift Terry Bogard, kommer nå hans yngre bror Andy Bogard til spillet som en spillbar karakter. Andy blir beskrevet som en "mester i nærkamp i Shiranui-stil" og et "menneskelig våpen", og han kommer til å ankomme i spillet sammen med nye måter å spille Episodes of South Town og også i Arcade. Han vil bli uttalt av Kieran Regan på engelsk og Hiroshi Okamoto på japansk, og han vil lanseres som en del av Season Pass 1, som bare er tilgjengelig via Special Edition -formatet til basisspillet, en DLC som til og med vil inkludere Street Fighters Ken og Chun-Li i fremtiden, pluss Joe Higashi og Mr. Big, også.

Andy Bogard lanseres 24. juni, og du kan se karaktertraileren hans nedenfor.