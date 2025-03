Fatal Fury: City of the Wolves viser Cristiano Ronaldo som spillbar karakter

HQ

Nyheten om et nytt Fatal Fury etter mer enn 20 år var en av årets kunngjøringer for kampspillfans. City of the Wolves kommer til PC og PlayStation 4 og 5-konsoller, og Xbox Series X/S den 24. april 2025. Selv om det kanskje ikke har like lang levetid som andre kampspillfranchiser på grunn av mangelen på utgivelser i dette århundret, satte mange spillere pris på nyheten. I tillegg viste de i går traileren for fighteren som mange av oss ante fra innleggene hans på sosiale medier.

Ingen ringere enn Cristiano Ronaldo, Real Madrid og det portugisiske landslagslegenden, blant andre klubber, som for tiden spiller for Al-Nassr i Saudi-Arabia. Den femdobbelte Ballon d'Or-vinneren og UEFA Champions League-vinneren kommer med en kampstil som minner om One Piece's Sanji og sparkene hans, men med tillegg av en fotball laget av ren energi. Dette ser ut til å være et markedsføringstiltak for å tiltrekke seg flere unge spillere, som er kjent med Cristiano, men så mye av videospillene som er utviklet av SNK.

Med mindre enn en måned å gå før utgivelsen av det nye spillet i franchisen, har vi allerede bekreftet krigere som Rock Howard, Terry Bogard, Kevin Rian og Vox Reaper, selv om vi kan være i for en overraskelse eller to senere, hvem vet.

Hva synes du om CR7s kampstil? Vi lar deg se traileren nedenfor.