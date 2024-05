Fatshark avslører nye Darktide- og Vermintide 2-oppdateringer

HQ

Fatshark - utvikleren bak Warhammer 40,000: Darktide og Warhammer: Vermintide 2 - har gitt oss noen oppdateringer om begge spillene. Spesielt har vi fått avsløringen av den neste store Darktide-oppdateringen, Secrets of the Machine God, og erting av en annen alfatest av Versus-modusen i Vermintide 2.

Secrets of the Machine God vil gi oss Rejects et nytt oppdrag, der vi skal utforske den snødekte, forlatte Mechanicus-forskningsstasjonen i Atelium Foundryplex Omega V. For å hjelpe oss med dette oppdraget får vi tilgang til nye våpen som Bolt Pistol, Orgryn Pickaxe, Shockmauls og et nytt haglgevær.

Det kommer også en ny begivenhet til Warhammer 40,000: Darktide som heter Hestia's Decollation Crusade, der du kan få litt ekstra valuta i spillet for å ødelegge svermer av kjettere.

I Warhammer: Vermintide 2 vil spillerne få tilgang til Skulls-hendelsen, en ny livskvalitetsoppdatering, og fra 30. mai vil en ny alfatest for Versus-spillmodusen være tilgjengelig.

