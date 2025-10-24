Fatshark erter ny Warhammer 40,000: Darktide -klasse i 10 Years of Tide-arrangementer

HQ

Det er ti år siden Fatshark først slapp Ubersreik fem løs på verden, og selv om vi kanskje ikke spiller det originale Vermintide lenger, dreper vi mange år senere fortsatt rotter og kaostilbedere i Warhammer: Vermintide 2 og Warhammer 40,000: Darktide.

For å feire 10 Years of Tide har Fatshark avduket det de kaller et spesielt veikart for å vise hva som kommer i både fantasy- og sci-fi-hordebaserte co-op-actionspill. Fra og med nå kan du sjekke ut to spesielle hendelser i spillene. Geheimnisnacht har nok en gang tatt over Vermintide 2, og Stolen Rations-fellesskapshendelsen lar spillerne bestemme Tertiums skjebne i Darktide.

Den 11. november får vi avsløringen av den nye klassen som kommer til Warhammer 40,000: Darktide. Det er ingen tease om hva vi kan få se, men du kan være sikker på at det kyndige samfunnet kan gjette seg til hva som kommer. Også i november, den 28. november, kommer det et nytt kart i Vermintide 2, som er en ny versjon av et av de mest populære kartene fra det første spillet.

I desember kommer det flere arrangementer, der Darktide får en gratis oppdatering og et nytt operasjonsoppdrag, mens Vermintide 2 har sitt vanlige Gifts of the Wolf Father-arrangement.